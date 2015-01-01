Максим Решетников признал работу краевого минстроя с обманутыми дольщиками неудовлетворительной

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Фото: Константин Долгановский

Краевое правительства рассмотрело механизмы оказания помощи обманутым дольщикам Первого пермского микрорайона. Врио губернатора Максим Решетников назвал работу краевого министерства строительства в этом плане неудовлетворительной и дал ведомству две недели на проработку дополнительных мер поддержки.

«Месяц назад прошла первая встреча с обманутыми дольщиками Первого пермского микрорайона, — рассказал Максим Решетников. — По итогам встречи я дал поручение министерству строительства рассмотреть варианты помощи пострадавшим людям с целью достройки проблемных объектов. Данный механизм должен включать не только поддержку социально незащищённых людей, но и тех, кто добросовестно решал свои жилищные вопросы — в том числе с привлечением ипотеки, участвовал в федеральных, краевых и муниципальных программах».

И.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Михаил Сюткин отчитался, что ведомство разработало систему социальной выплаты людям, по которым действуем механизм социальной гарантии.

«Это малообеспеченные люди, неполные семьи, инвалиды и люди, живущие в аварийном жилье. К таким категориям относится 193 семьи. Они имеют право на полный объем компенсации. Бюджетные расходы составят 148 млн руб.», — отметил он.

Он начал рассказывать о мерах поддержки таких семей, которые существуют в крае, но Максим Решетников его прервал, «теоретическую конструкцию мне не рассказывайте».

«Мы приняли конкретные меры и решения, — отметил глава региона — Ключевой вопрос, который нам задают люди: кто, как и на каких условиях им будет компенсировать затраты на достройку объекта. Сегодняшняя задача — чётко сказать, какие категории людей, кто и в каком объёме имеет право рассчитывать на компенсацию из бюджета».

После этого Максим Решетников поинтересовался, какая помощь будет оказана тем, кто не входит в группу социально незащищённых людей. Глава министерства сказал, что эти категории ведомство должно определить решением правительства. Но главу региона не удовлетворил такой ответ. Он сказал, что такое предложение хотел бы услышать от минстроя.

«Сегодня я таких предложений от вас не услышал, — резюмировал итог встречи Максим Решетников. — Я обращаю ваше внимание на неудовлетворительную работу по данному направлению».

Он также поручил минстрою сформировать перечень этих категорий граждан, обсудить их вместе с краевой общественной палатой, а после пригласить дольщиков и вместе с ними разработать механизм поддержки. На эту работу Максим Решетников дал ведомству две недели.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, в крае на сегодняшний день 1352 семьи признаны обманутыми дольщиками, восемь строящихся объектов в Прикамье являются проблемными.