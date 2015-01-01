В Перми прошли публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета города за 2016 год

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В общественном обсуждении приняли участие представители администрации Перми, депутаты Пермской городской думы, учёные-эксперты и городская общественность.

Публичные слушания по обсуждению бюджета проходят два раза в год: при утверждении главного финансового документа на следующий трёхлетний период и при заслушивании отчёта об исполнении бюджета за прошедший год. Мероприятие даёт возможность всем заинтересованным лицам узнать об основных приоритетах в работе городских властей, ходе их реализации, а также внести свои предложения и замечания по этим вопросам.

Модератором слушаний выступил первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Выступая перед экспертным сообществом, и.о. заместителя главы администрации Перми Вера Титяпкина рассказала, что в городской бюджет в 2016 году поступили доходы в сумме 24,3 млрд руб., что составляет 104% от годового плана. По сравнению с 2015 годом, доходы бюджета города увеличились на 2 млрд руб.

В первую очередь это связано с привлечением средств из федерального и краевого бюджетов на строительство новой школы «Мастерград» и трёх детских садов, на ремонт дорог на территории города. Можно отметить постепенное возвращение параметров бюджета на докризисный уровень.

«Основными приоритетами бюджетной политики 2016 года стали сохранение сбалансированного и бездефицитного бюджета, а также гарантированное исполнение взятых на себя обязательств. Кроме того, бюджет города сохраняет свою социальную направленность: 64% объема бюджета занимают расходы на социальную сферу — это образование, культура, физкультура и спорт, социальная политика», — подчеркнула Вера Титяпкина.

По мнению эксперта кандидата экономических наук, старшего преподавателя экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университетаАлексея Мельникова, все показатели, которые были установлены бюджетом, достигнуты. Расходная часть бюджета, касающаяся социальной сферы, зарекомендовала себя положительно. Кроме того, он высказал предложение по формированию бюджета на 2018-2019 годы.

«В расходной части бюджета необходимо сделать акцент на развитие инфраструктуры, потому что, к сожалению, сейчас наметился рост аварийного жилья. Задачей муниципалитета станет поиск решения. Каким образом — увидим в следующих бюджетах», — отметил Алексей Мельников.

Эксперт доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента ПГНИУ Андрей Емельянов подчеркнул, что в целом итоги исполнения бюджета положительные, однако у него возник ряд вопросов, в частности, по исполнению бюджетных расходов на инвестиционные цели. Все поступившие предложения будут рассмотрены организационным комитетом и направлены в городскую думу.

Источник — администрация Перми

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