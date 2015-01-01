«Кортрос» получает разрешение на строительство детского сада в 179 квартале

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Сегодня, 16 мая, на заседании комиссии по землепользованию и застройке прошло рассмотрение результатов публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения строительства детского сада на земельном участке квартала №179, где сейчас строится ЖК «Гулливер». Компания-застройщик — ГК «Кортрос» — должна построить в этом квартале детсад на 200 мест.

Общая площадь участка составляет 6,3 тыс кв. м и ограничена улицами Революции, Куйбышева и Комсомольским проспектом.

Архитектор Игорь Луговой пояснил, что в зоне С2, в которую входит участок 179 квартал, разрешение на строительство дошкольных учреждений предоставляется только после публичных слушаний. После этого окончательное решение выносится на заседание Пермской городской думы. Только после этого начнётся проектирование проекта.

Напомним, «Кортрос» выиграл конкурс на застройку территории бывшей психиатрической клиники в августе 2014 года, так как предложил наибольшую цену ежегодной арендной платы — 145 млн 856 тыс. руб. При этом начальная цена годовой аренды земельного участка площадью 94 тыс. 702 кв. м составила 108,3 млн руб. Компания планировала разместить на территории бывшей психиатрической больницы жилой комплекс из 12 жилых домов, детские площадки, спортивную площадку и общественный парк площадью 2 га, а также детский сад.

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