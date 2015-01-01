Александр Телепнев ушёл с поста советника главы администрации губернатора

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Александр Телепнев ушёл с должности советника руководителя администрации губернатора Пермского края.

По данным «Коммерсант-Прикамье», чиновник не сработался с главой администрации Рустемом Юсуповым.

Напомним, Александр Телепнев был назначен на должность советника по вопросам патриотического воспитания в августе прошлого года. До этого был депутатом краевого заксобрания с 2011 по 2016 годы.

В прошлом году он планировал участвовать в праймериз по выборам в Госдуму по Кудымкарскому одномандатному округу №61, но неожиданно пересмотрел свои планы и заявился на праймериз по выборам в заксобрание по одномандатному округу №11. Затем отказался от участия в праймериз по выборам краевого парламента, подав документы на участие в предварительном голосовании по выборам гордумы Перми по одномандатному округу №20. Но в итоге отказался и от этих выборов.

«Новый компаньон»