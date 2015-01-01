Строителей частной и коммерческой недвижимости ждут выгодные предложения на «Пермской ярмарке»

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С 17 по 20 мая в Перми будет проходить 23-й специализированный строительный салон «Стройкомплекс регионов России — 2017». Компания «ПЗСП» представит на нём всю продукцию для частного и коммерческого строительства, прежде всего — изделия из стекла. Кроме того, для пермяков, занимающих строительством, подготовлены и выгодные акции.

В этом году в выставке «Стройкомплекс регионов России — 2017» примут участие компании из 42 городов России. Экспозиция разместится в павильоне и на трёх открытых площадках. Производители продукции приготовили для посетителей выставки скидки и акции с подарками. Кроме того, горожан ждут консультации специалистов и различные мастер-классы (например, по раскраске деревянных игрушек).

АО «ПЗСП» презентует пермякам фасадные и оконные стёкла, оконные системы, газобетонные блоки.

Кирилл Николаев, начальник отдела маркетинга АО «ПЗСП»:

— В конце 2016 года компания «ПЗСП» приобрела уникальный станок для обработки стекла — единственный в России. Это позволило увеличить объёмы обработки стекла в несколько раз. На выставке мы покажем образцы стекла, которые будут интересны производителям мебели и застройщикам, производителям перегородок и душевых кабин, представителям многих других отраслей, а также строителям частного жилья. Кроме того, на экспозиции будут работать специалисты предприятия по газобетону, тяжёлому бетону, загородному строительству.

В мае — в честь открытия выставки и открытия строительного сезона — на ПЗСП запущены и несколько акций для покупателей.

Первая из них интересна тем, кто выбирает окна себе в коттедж или квартиру. При покупке окна Schuco ПЗСП дарит энергоэффективный стеклопакет, снижающий теплопроводность в два раза. Это позволяет экономить на отоплении и кондиционировании дома существенные суммы. Для начинающих строительство дома на ПЗСП действуют акции на газобетон. К началу сезона снижены цены — куб газоблоков стоит от 3 тыс. руб. Для частных покупателей с 16 мая работает акция по бесплатной доставке блоков в черте города. Действует и знакомая многим горожанам акция: поддон для блоков стоит на ПЗСП всего 1 копейку.

Более подробно познакомиться с предложениями АО «ПЗСП» и других застройщиков можно в выставочном центре «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59). 17 мая с 12.00 до 18.00; 18-19 мая с 10.00 до 18.00; 20 мая с 10.00 до 17.00. Вход свободный.

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