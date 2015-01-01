Краевой арбитраж удовлетворил ходатайство ФАС в споре с «Порт Пермь»

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15 мая Арбитражный суд Пермского края рассмотрел ходатайство Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) в отношении группы мажоритарных акционеров подконтрольных гражданину Великобританции Чарльзу Батлеру и наложил запрет на отчуждение акций ОАО «Порт Пермь».

Таким образом, суд в полной мере удовлетворил ходатайство ФАС о наложении обеспечительных мер и о запрете Amager, Bosworth и Анне Сайгиной совершать любые сделки в отношении принадлежащих им акций, голосовать на общих собраниях акционеров АО «Порт Пермь» по вопросам изменения состава участников органов управления, а также принимать решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Напомним, краевой арбитражный суд в середине апреля этого года принял к производству исковое заявление ФАС России о признании недействительными сделки, впоследствии которых Чарльз Батлер приобрёл контроль над акционерным обществом «Порт Пермь», поскольку это произошло вопреки действующему законодательству.

В ведомстве уверены, что существенно нарушен федеральный закон №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Речь идёт о договорах купли-продажи акций дополнительного выпуска компаниями Tetetice из Чехии, Britz Naomi (Соединенное Королевство) и гражданкой Чехии Нинел Схейбаловой, заключенными в феврале-марте 2011 года.

Спустя три месяца, пакеты были проданы чешским Bosworth, Amager и Gryluson. В дальнейшем в декабре 2015-феврале 2016 года Gryluson переуступил акции АО «Порт Пермь» физлицу Анне Сайгиной.

Совокупный пакет вышеназванных акционеров составляет около 78.5 процентов, из него у физлица Анны Сайгиной почти 30%. Эти акции также находятся в залоге у иностранного инвестора.

Предварительное заседание по иску ФАС перенесено на 3 июля. До этого срока планируется получить уведомления от зарубежных владельцев порта. Кроме того, судом были удовлетворены ходатайства сторон привлечь в качестве третьих лиц прокуратуру и федеральную службу безопасности.

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