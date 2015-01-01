Агентство СВОИ представит новый рейтинг добросовестных застройщиков

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Фото: Константин Долгановский

Агентство СВОИ проведёт в июне-августе этого года очередное исследование «Рейтинг добросовестных застройщиков» в несколько этапов.

Во-первых, проведёт «кабинетное» исследование, в ходе которого специалисты изучат информацию из открытых источников (в т. ч. данных «Росстата»), а также данные, предоставленные через анкетирование самими застройщиками.

Во-вторых, проведут бенчмаркетинговое исследование, в процессе которого изучается оценка самими строительными организациями своей работы.

В третьих, опросят экспертов строительной сферы, агентств недвижимости, риэлторских и оценочных компаний, СМИ, финансовых организаций, банков, общественных организаций и ассоциаций, органов власти, сетевых компаний.

В завершении проведут два опроса - жителей города Перми и жителей новостроек (будут использованы методы face-to-face и онлайн-опрос).

Напомним, «Рейтинг добросовестных застройщиков» составляется раз в два года. В 2011, 2013 и 2015 годах агентство уже проводило инициативные исследования, по результатам которых был составлен рейтинг добросовестных застройщиков Перми. Со временем популярность исследования росла — всё больше застройщиков хотели принять участие в исследован ии. Так, если в 2011 и 2013 годах их было 13, то в 2015 году — 19 застройщиков, что говорит о доверии к рейтингу и высокой степени достоверности оценок, которые даны как экспертами, так и жителями.

В ходе отбора кандидатов были и те компании, которые выбыли из рейтинга застройщиков по разным причинам. Некоторые не предоставили информацию о себе или же информации из открытых источников было недостаточно для проведения оценки и сравнения с другими кандидатами. Другие перестали выполнять свои обязательства перед участниками строительства и поэтому не могут больше входить в список добросовестных застройщиков.

Стоит отметить, что большинство экспертов, принимавших участие в исследовании, сотрудничают с социологами с 2011 года, что свидетельствует о поддержке рейтинга профессиональным сообществом.

Цели исследования — информирование покупателей жилья о том, в какой степени можно доверять тому или иному застройщику, повышение их узнаваемости и репутации. Рейтинг добросовестных застройщиков создан для всех участников рынка, которых интересует ситуация в строительной сфере Перми. Исследование полезно и для самих застройщиков: оно позволяет понять и оценить направление своего развития.

Итоги предыдущих исследований позволили выявить лидеров и аутсайдеров рынка. Так, наивысшие баллы во всех трёх прошедших исследованиях по оценкам экспертов и жителей получило АО «ПЗСП». В 2011 году 46,2% жителей новостроек ПЗСП отмечали, что дом был сдан раньше обещанных сроков, поэтому 94% купивших жильё у ПЗСП в первую очередь при смене жилья купят его снова у ПЗСП.

В число лидеров входит и строительная компания «Камская долина» — самый крупный по объёмам сдаваемого жилья застройщик Пермского края. По результатам исследования 2013 года «Камская долина» получила диплом в номинации «Миллион квадратных метров», поскольку вплотную приблизилась к этой отметке. По результатам 2015 года застройщик был награждён за третье место в рейтинге и получил диплом в номинации «300 новых этажей». За период 2013-2014 годов объём завершённого строительства этой компании эквивалентен именно такому количеству этажей в жилых домах.

По праву занимает лидирующие позиции по результатам исследований 2011 и 2013 годов компания «Австром». Также в 2011 году «Австром» был выбран самым «экологичным» застройщиком. Характеризуя компанию, эксперты отмечают, что «Австром» давно работает на рынке, и хотя строит немного, но качественно и в срок.

Хорошие результаты также показали такие компании, как «Строительно-монтажный трест №14», «СтройПанельКомплект», PAN CITY GROUP, СК «Классик», «Пермглавснаб», «ПиК-регион» и «ПМ-Девелопмент».

Исследователи отмечают, что покупатели стали лучше разбираться в выборе застройщиков. Если в ходе опроса 2011 года жители Перми в принципе не очень хорошо отличали одного застройщика от другого, весьма туманно представляли себе конкурентные преимущества одних перед другими, то по итогам исследования 2013 года стало возможным выделить основные факторы, которые влияют на выбор застройщика. Такими факторами стали информация о качестве строительно-монтажных работ и своевременность сдачи объектов в эксплуатацию, цена за квадратный метр, а также уровень благоустройства и безопасности придомовой территории.





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