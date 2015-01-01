Глава Соликамска Алексей Федотов за 2016 год получил 5,5 млн руб.

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На сайте администрации Соликамска опубликованы декларации о доходах муниципальных служащих за 2016 год.

Так, глава местной администрации Алексей Федотов задекларировал доход за 2016 год в размере 5 млн 561 тыс. руб. В декларации сказано, что сумма указана с учётом иных доходов.

В собственности у него также имеются два земельных участка общей площадью 3,5 тыс. кв. м, жилой дом (42,3 кв. м), две квартиры (75,9 кв. м) и в совместной собственности квартира в жилом доме.

Его супруга задекларировала доход в размере 819 тыс. 244 руб. В собственности у неё имеются квартира (38,2 кв. м) и гараж (34,3 кв. м).

Напомним, бывший директор по строительству и техперевооружению ОАО «Соликамскбумпром» Алексей Федотов пришёл на пост главы города в феврале 2016 года. Он был избран депутатами Соликамской городской думы по итогам заседания конкурсной комиссии.

Отметим, в конкурсе на кресло главы города в Соликамске тогда участвовали шесть претендентов. В финал вышли двое: Алексей Федотов и директор соликамского детского дома Денис Крутяков.

Первый замглавы города Татьяна Горх задекларировала доход в размере 1 млн 35 тыс. руб.

Ещё один из заместителей главы Вадим Черенков указал доход - 1,1 млн руб.

«Новый компаньон»