И. о. гендиректора КРПК назначен Геннадий Тушнолобов

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Фото: Константин Долгановский

Председатель совета директоров общества и бывший председатель правительства Геннадий Тушнолобов стал и. о. гендиректора ОАО «Корпорация развития Пермского края», сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, ранее это место занимал Владислав Черанёв, который пришёл на этот пост прошлым летом.

В апреле врио губернатора Пермского края Максим Решетников сменил управляющего акционера КРПК, назначив вместо краевого минпромторга минстрой.

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