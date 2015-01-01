И. о. гендиректора КРПК назначен Геннадий Тушнолобов

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Геннадий Тушнолобов
Фото: Константин Долгановский

Председатель совета директоров общества и бывший председатель правительства Геннадий Тушнолобов стал и. о. гендиректора ОАО «Корпорация развития Пермского края», сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, ранее это место занимал Владислав Черанёв, который пришёл на этот пост прошлым летом.

В апреле врио губернатора Пермского края Максим Решетников сменил управляющего акционера КРПК, назначив вместо краевого минпромторга минстрой.

«Новый компаньон»

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