И. о. гендиректора КРПК назначен Геннадий Тушнолобов
Председатель совета директоров общества и бывший председатель правительства Геннадий Тушнолобов стал и. о. гендиректора ОАО «Корпорация развития Пермского края», сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Напомним, ранее это место занимал Владислав Черанёв, который пришёл на этот пост прошлым летом.
В апреле врио губернатора Пермского края Максим Решетников сменил управляющего акционера КРПК, назначив вместо краевого минпромторга минстрой.
«Новый компаньон»
Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.
Собственник.