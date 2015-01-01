Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 16 мая

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Третий будет? Самым актуальным инфраструктурным проектом для Перми является ещё один мостовой переход через Каму.

Венеция — Пермь. Открытие Дягилевского фестиваля — 2017 прошло в возвышенной, но слегка неформальной атмосфере.

Общая победа. В Перми прошёл конкурс для талантливых старшеклассников.

«Вся лагерная история — русское место». Режиссёр Александр Сокуров считает, что Прикамью очень важно сохранить «Мемориальный комплекс политических репрессий».

Экологической тропой к ландшафтному фестивалю. В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» прошёл традиционный сев нового хлеба для фестиваля KAMWA.

В сотрудничестве с краем. С каждым годом вложения компании «ЛУКОЙЛ» в социальную сферу края растут.

Кризис — это не навсегда? Инвестпроекты в Лысьве и Чусовом претерпевают постоянные изменения.

Семь «дорожных карт». У пермских компаний велики шансы получить финансирование по программе НТИ.

Дисбаланс. Рынок нефти находится под давлением.

Деньги есть — нужно научиться их брать. Креативные предприниматели Перми создали коммуникативную площадку.

2030: восстание роботов. Пермь может стать центром робототехники мирового уровня?

Виды на Пермь. Пермские архитекторы обсудили перспективы развития краевого центра.

Дольщиков пригласили к столу. Чиновники, силовики, общественные организации выслушали накопившиеся проблемы «умерших» строек.

Греческий полис, ощущения завода и дни рождения. Арт-пространства Перми представили свои сценарии «Ночи музеев».

Прекрасное ужасное. В Доме Мешкова работает выставка — этнографическое откровение.

Это наш Крест. В Центре городской культуры открылась выставка художника, который превратил свою жизнь в перформанс.

Елена Зорина-Новосёлова: Он маленький, но он летает. Продюсер старейшего в России рок-фестиваля объясняет, почему Rock-Line променял Пермь на Лысьву.

«Богема» без героя. Премьера оперы Пуччини «Богема» в Пермском театре оперы и балета стала прологом к Международному Дягилевскому фестивалю.

Воюй за пермское! В рамках конкурса «Высокий сезон» дизайнеры попытались разрушить «модные стереотипы».

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