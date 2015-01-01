В Осе прошёл День здоровья

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День здоровья в Осе стал частью большого краевого мероприятия, которое реализуется уже третий год и вошло в краевую программу профилактики правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае — спартакиада «Волшебный мяч». Целью проекта является вовлечение в спортивную жизнь детей, преступивших закон.

Организаторами выступили уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае, региональные министерства здравоохранения и социального развития, общественный совет по защите прав пациентов при минздраве Пермского края, администрация Осинского района, ГУ МВД по Пермскому краю, федерация мини-футбола Прикамья.

Уполномоченный по правам ребёнка Павел Миков, приветствуя участников III отборочного этапа (юг Прикамья) краевой спартакиады школьников «Волшебный мяч», отметил, что активный образ жизни с самых ранних лет — залог здоровья на долгие годы.

Но День здоровья был полезен не только участникам соревнований. В этот день в Осе работала выездная детская поликлиника. Дети могли попасть на приём к узким специалистам, которые, к сожалению, не ведут приём в Осе: кардиолог, ортопед-травматолог, невролог, аллерголог-иммунолог-пульмонолог, эндокринолог. Консультации получили 112 детей.

Для педагогических и медицинских работников южных районов Прикамья прошёл семинар «Проблемы сохранения здоровья школьников». Вопросам профилактики суицидов в подростковой среде был посвящён доклад уполномоченного. О состоянии здоровья детского населения в Осинском районе рассказала и консультант краевого минздрава Ольга Бахматова.

Кроме выступлений специалистов, были проведены мастер-классы, например, двигательной активности в школе и по профилактике употребления психоактивных веществ у несовершеннолетних.

Все пермские специалисты дали практические рекомендации, как сохранить и улучшить здоровье учеников, поделились своими разработками.

Павел Миков отметил, что проведение Дня здоровья в Осинском районе подтвердило необходимость объединения всех заинтересованных структур и ведомств в сохранении здоровья детей и пропаганде здорового образа жизни.

«Считаю, что опыт по проведению комплексного Дня здоровья необходимо использовать и в других территориях, где будут организованы отборочные туры спартакиады «Волшебный мяч», — подчеркнул краевой детский омбудсмен.

«Новый компаньон»