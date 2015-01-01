Максим Решетников посетил Пермское хореографическое училище

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Сегодня, 15 мая, глава региона Максим Решетников посетил Пермское государственное хореографическое училище. Он осмотрел учебный корпус училища, посетил обновлённый музейный холл и оставил пожелания в гостевой книге: «Пермское хореографическое училище — кузница кадров русского и мирового балета. Пусть ваши выпускники становятся мировыми звёздами на сцене Пермского театра оперы и балета».

Стоит напомнить, что среди выпускников училища немало ярчайших звёзд российского и мирового балета. Заслуги учеников пермской балетной школы высоко оцениваются на федеральном уровне. По итогам отборочного этапа в финал III Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет», учредителями которого являются Министерство культуры РФ и Фонд социально-культурных инициатив под председательством С.В. Медведевой, были отобраны 29 студентов разных балетных школ страны. В числе лучших — трое учащихся выпускного курса Пермского хореографического училища. Анна Григорьева стала лауреатом конкурса и заняла третье место. Студенты третьего курса — Альбина Колобова и Игорь Кочуров — стали дипломантами конкурса.

Финалистов конкурса «Русский балет», студентов выпускного курса училища поздравил глава Прикамья Максим Решетников:

«Вы заканчиваете одно из лучших хореографических училищ страны. Я уверен, вы ещё не раз прославите своё училище и пермский балет. Мы все надеемся, что продолжать традиции одной из лучших российских и мировых школ балета вы будете в Перми. Мы знаем, что здесь созданы все возможности для реализации вашего таланта и профессионального роста. Со своей стороны, буду продолжать делать всё возможное, чтобы вы, перспективная и талантливая молодёжь, не только хорошо работали, но и счастливо жили — в красивом, удобном и комфортном городе Перми и Пермском крае».

Главу региона поддержал главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета, председатель экзаменационной комиссии Алексей Мирошниченко:

«Важно, чтобы карьеру сегодняшние выпускники делали в Пермском театре оперы и балета. Сегодня для этого создаются все условия, и это абсолютно правильный театр, где нужно начинать и продолжать свою карьеру. На наши события, наши премьеры едут не только зрители, но и артисты с мировым именем, которые хотят участвовать в наших постановках. Это прекрасный критерий выбора труппы».

Источник — администрация губернатора Пермского края