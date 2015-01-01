Музыка Победы

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Со 2 по 9 мая «Фронтовые бригады филармонии» по традиции побывали в самых разных уголках Пермского края, где в честь Дня Великой Победы дали 22 концерта. Но особенность этого года заключается в том, что исполнители мужественно отправились в отдалённые уголки края.

Напомним, когда началась война, филармонии было всего девять лет. По возрастным меркам ребёнок. Но в те грозные годы весь штат филармонии активно поднимал боевой дух солдат и поддерживал население. Всего за время войны только силами филармонии было создано девять концертных бригад!

Артисты побывали на Северо-Западном и Северном фронтах, в осаждённом Ленинграде, обслуживали госпитали в прифронтовой полосе и у себя в области, выступали в цехах заводов. Только на передовой пермские бригады побывали 391 раз! Всего же за годы Великой Отечественной было дано более 4 тыс. концертов.

Выступать приходилось всюду: и под открытым небом, и в блиндажах, и в полуразрушенных зданиях, и даже в противотанковых рвах... Шесть раз артисты попадали под бомбёжки, но никакие обстоятельства не могли помешать концерту…

Выступления фронтовых концертных бригад были настоящим событием для наших бойцов, весточкой. Выступления ждали с нетерпением.

Артисты филармонии вносили свой вклад в общее дело борьбы с врагом. Рискуя жизнью, они своими выступлениями доказывали, что красота искусства жива, что убить её невозможно…

Сегодня артисты Пермской краевой филармонии принимают эстафету и напоминают молодому поколению, что, пока будет звучать музыка — «Музыка Победы!», мы будем помнить о вкладе наших земляков в общую победу. Пока мы любим родной дом, село, город, край, нас не победить!

Артисты (а это вокально-хореографическая группа, инструментальный ансамбль VitaLink и дуэт «Пермская чечётка») посетили сёла Горнозаводского, Кунгурского, Бардымского, Осинского, Ординского, Уинского районов.

Основными зрителями были пожилые люди и дети. Первые — плакали, услышав «Смуглянку», «Катюшу» и «Первым делом — самолёты», вторые — радовались, но слова песен знали и старательно подпевали.

Так, в селе Гремяча Осинского района женщина преклонных лет призналась, что «Журавли» — лучшая песня её детства. И всё потому, что дед служил на флоте и умел танцевать чечётку. Поэтому едва двум артистам из дуэта «Пермская чечётка» стоило стукнуть ногой, как зал взрывался бурей эмоций. А уж когда танцоры исполнили знаменитое «Яблочко», публика буквально заревела от восторга.

Директор ДК с. Юговское честно призналась, что до филармонии до них артисты такого уровня не приезжали.

Кстати, в этом же селе в зале во время концерта было множество молодых мужчин в форме — скорее всего, участников локальных войн. Когда пели песню «Офицеры», ни на минуту не присел ни один из них.

Село Ленск Кунгурского района, в отличие от других поселений, отличалось количеством живых ветеранов.

Все пришедшие на концерт осознали, что музыка в жизни человека играет огромную роль. Переоценить её значение очень трудно. Звуки музыки вершат чудеса — меняется настроение, пробуждается, преобразуется душа. И все 22 концерта музыка властвовала над эмоциями, объединяла и роднила людей. И значит, не зря «Фронтовая бригада», не зная отдыха, столько дней дарила радость людям под солнцем, дождём и снегом…

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии