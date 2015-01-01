В прошлом году на производстве в Прикамье погибли 27 человек
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Пермьстат опубликовал статистику по травматизму на производстве за 2016 год.
Всего в Пермском крае на предприятиях в 2016 году пострадали 710 человек, что на 12% меньше, чем годом ранее, когда производственные травмы получили 810 человек.
27 человек от полученных производственных травм скончались. В 2015 году смертельных травм было чуть больше — 28.
«Новый компаньон»
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Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
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Собственник.
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