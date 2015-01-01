В прошлом году на производстве в Прикамье погибли 27 человек

Плюсануть
Поделиться

Пермьстат опубликовал статистику по травматизму на производстве за 2016 год. 

Всего в Пермском крае на предприятиях в 2016 году  пострадали  710 человек, что на 12% меньше, чем годом ранее, когда производственные травмы получили 810 человек. 

27 человек от полученных производственных травм  скончались. В 2015 году смертельных травм было чуть больше  28.

«Новый компаньон»

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

травма экономика и бизнес Пермьстат
Loading...