В прошлом году на производстве в Прикамье погибли 27 человек

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Пермьстат опубликовал статистику по травматизму на производстве за 2016 год.

Всего в Пермском крае на предприятиях в 2016 году пострадали 710 человек, что на 12% меньше, чем годом ранее, когда производственные травмы получили 810 человек.

27 человек от полученных производственных травм скончались. В 2015 году смертельных травм было чуть больше — 28.

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