Максим Решетников встретился с активом «Единой России» Коми-Пермяцкого округа

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В пятницу, 12 мая, в Кудымкаре состоялась встреча Максима Решетникова — участника предварительного голосования «Единой России» по выбору кандидата в губернаторы Пермского края — с единороссами Коми-Пермяцкого округа (КПО)

Открыл встречу лидер краевых единороссов Николай Дёмкин. Он рассказал о целях встречи, партийной процедуре предварительного голосования, предстоящей работе к сентябрьским выборам.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— По итогам прошлогодних многоуровневых выборов мы сильно укрепили позиции депутатов от «Единой России» в органах власти. Такого высокого результата мы смогли добиться благодаря слаженной работе. Впереди не менее ответственный период — выборы высшего должностного лица. Сейчас мы проводим процедуру предварительного голосования, в ходе которой выберем партийного кандидата на этот пост. Дальше среди важных задач для нас — обеспечение хорошей явки на выборы, чтобы как можно больше людей проголосовало. И здесь мы опираемся, прежде всего, на вас — первичные отделения.

Максим Решетников начал встречу с партийным активом с рассказа о себе, своей биографии, профессиональном пути. Затем тезисно остановился на основных пунктах своей предвыборной программы, включающей вопросы развития здравоохранения и образования, строительства и ремонта дорог, газификации, благоустройства дворов и общественных территорий, улучшения работы сотовой связи и интернета в сельской местности.

Максим Решетников, глава Пермского края:

— Результаты выборов показывают, что жители доверяют «Единой России», её представителям во власти. Я принял для себя решение участвовать в выборах губернатора Прикамья и рассчитываю, что вы меня в этом решении поддержите. Важным считаю проведение встреч с партийным активом, сегодня это уже пятая большая встреча в рамках подготовки к праймериз. Благодаря общению с вами понимаю, какие есть проблемы у жителей тех или иных территорий, буду формировать и корректировать мою предвыборную программу и план работы на следующие пять лет.

Максим Решетников рассказал о том, что запланировано для развития Коми-Пермяцкого округа в этом году. В частности, из 500 км дорог, которые будут построены и отремонтированы в этом году в крае — 116 км приходится на округ. Большой объём работ запланирован в Кудымкаре, в частности, планируется ремонт улиц Леваневского, Плеханова, Данилова, 50 лет Октября, Дзержинского, Лихачева, Гагарина, Володарского и ряда других. Также будут ремонтироваться дороги краевого и федерального значения на территории Коми-Пермяцкого округа.

По программе «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году комплексно будет благоустроено 16 дворов в КПО. Среди приоритетов краевого правительства — строительство новых современных школ, в том числе трёх новых зданий в округе.

Большой блок в выступлении Максима Решетникова касался темы здравоохранения. Глава региона рассказал о ряде системных решений в этой сфере: будут меняться подходы в тарификации, что позволит увеличить привлекательность работы медиков на селе, повысить для жителей доступность амбулаторного звена и качество работы фельдшерско-акушерских пунктов. Решается вопрос дополнительного стимулирования медицинских кадров для работы в сельской местности.

Также Максим Решетников рассказал о планах по газификации Пермского края и обеспечении высокоскоростного интернета и сотовой связи.

Вопросы из зала в основном касались развития социальной инфраструктуры в тех или иных населённых пунктах Коми-Пермяцкого округа. Жители Гайнского района попросили содействия в строительстве детских площадок, центров культуры и досуга для молодёжи и взрослого населения. Максим Решетников пояснил, какие есть механизмы решения этих задач.

«Сегодня в крае работает ряд программ, благодаря которым инициативные жители могут реально преображать пространство вокруг себя — это федеральные приоритетные программы по благоустройству дворов, парков и скверов, проект «Народный бюджет», процедура по самообложению граждан, программа по поддержке инициатив ТОСов. Кстати, по последней программе в этом году мы выделили средства на все поступившие заявки от Коми-Пермяцкого округа», — сказал Максим Решетников и подчеркнул, что надо усилить информирование жителей об этих механизмах решения проблем.

Также партийцы из Гайнского района попросили помочь им в приобретении двух катеров для переправы жителей из отдалённых населённых пунктов. Глава региона распорядился выделить необходимые средства из резервного фонда для решения этого вопроса.

Жители окружного центра интересовались строительством межшкольного стадиона. На встрече им пояснили, что межшкольный стадион по плану будет открыт в этом году.

Жители Юсьвинского района также подняли ряд вопросов, касающихся дорожного ремонта и обеспечения доступной сотовой связью. Однако главная проблема района — медицинское обеспечение, которое особенно остро стоит в посёлке Майкор. Глава региона рассказал, что будут разработаны новые принципы строительства лечебных учреждений, сокращающие сроки ввода их в эксплуатацию. И уже в следующем году в Майкоре планируется открыть новое медицинское учреждение.

Максим Решетников, глава Пермского края:

— У меня остались хорошие впечатления от Коми-Пермяцкого округа. Кудымкар — уютный и благополучный город. Буду поддерживать идею особого статуса Коми-округа. Вижу, что здесь нет проблем, которые мы не смогли бы решить вместе.

Встречи Максима Решетникова с секретарями местных и первичных отделений «Единой России» продлятся до июня.

5 июня состоится Конференция, в ходе которой будет определён партийный кандидат на выборах высшего должностного лица Прикамья.

Перед началом встречи Николай Дёмкин вручил благодарственные письма партийцам за добросовестный труд и высокие результаты на выборах в 2016 году: секретарю первичного отделения партии Гайнского района Оксане Кузьминой, секретарю первичного отделения партии Косинского муниципального района Галине Салтановой, секретарю первичного отделения партии Кочевского района Людмиле Дружининой, секретарю первичного отделения партии городского округа — Кудымкар Татьяне Савельевой,секретарю первичного отделения партии Кудымкарского района Людмиле Хорошевой, секретарю первичного отделения партии Юрлинского района Людмиле Караваевой, секретарю первичного отделения партии Юсьвинского района Галине Комаровой.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае