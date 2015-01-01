Директор «Пермэнерго» избран в президиум Союза промышленников и предпринимателей

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Фото: Константин Долгановский

Директор филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» Олег Жданов избран в состав президиума Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество». Это решение было принято на общем собрании членов СПП ПК «Сотрудничество».

Напомним, союз промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» объединяет более 90 организаций Пермского края топливно-энергетического блока, а также сферы: машиностроение, металлургию, инвестиционно-банковскую сферу, оборонно-промышленного комплекса, строительства и химического производства.

СПП ПК «Сотрудничество» является региональным отделением Российского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП) и входит в состав координационного совета объединений промышленников и предпринимателей Приволжского федерального округа (КСОПП ПФО).

Ранее, в ноябре 2015 года Олег Жданов возглавил совет Пермской торгово-промышленной палаты.

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