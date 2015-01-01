ФАС разрешила «Акрону» выкупить 100% акций ВКК

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

ФАС удовлетворила сразу три ходатайства «Акрона» и его дочерних компаний на увеличение доли Верхнекамской калийной компании (ВКК).

В частности, были удовлетворены ходатайства ПАО «Акрон» о приобретении 91% голосующих акций ВКК, АО «Акронит» — 48,999985% голосующих акций ВКК и ПАО «Дорогобуж» — 100% голосующих акций ВКК, пишет «Коммерсант».

Напомним, Верхнекамская калийная компания реализует проект по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, общая стоимость которого оценивается в $1,8-2 млрд. Так, компания приобрела лицензию на освоение здешних недр в Березниках и Усольском районе в 2008 году для создания на базе Верхнекамской калийной компании собственной сырьевой базы, введение в эксплуатацию участка площадью 69,5 кв. км планировалось в 2021 году. В 2013-2015 годы на участке велись проектные работы, в результате которых в 2016 году было получено положительное заключение на строительство рудника и поверхностного комплекса Талицкого ГОКа. В перспективе мощность Талицкого ГОКа может составлять от 2 до 2,6 млн тонн хлоркалия в год.

Получение разрешения связано с предстоящим аукционом по продаже ВЭБом своего пакета. Банк выставил его на торги в начале апреля по стартовой цене 10,6 млрд руб. Подведение итогов назначено на 22 мая, впоследствии было перенесено на 14 июня.

«Новый компаньон»

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .