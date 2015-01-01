Геннадий Шилов ушёл с поста представителя председателя правления СИБУРа в Пермском крае

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Геннадий Шилов
Фото: Константин Долгановский

Депутат краевого парламента Геннадий Шилов решил сосредоточиться на депутатской деятельности и покинул пост представителя председателя правления СИБУРа в Пермском крае, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, Геннадий Шилов был назначен на эту должность весной 2015 года.

«Я хочу посвятить больше сил и времени работе на благо жителей города и края, усилить социальную направленность депутатской деятельности», — отметил он.

«Новый компаньон»

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