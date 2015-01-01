Геннадий Шилов ушёл с поста представителя председателя правления СИБУРа в Пермском крае
Депутат краевого парламента Геннадий Шилов решил сосредоточиться на депутатской деятельности и покинул пост представителя председателя правления СИБУРа в Пермском крае, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Напомним, Геннадий Шилов был назначен на эту должность весной 2015 года.
«Я хочу посвятить больше сил и времени работе на благо жителей города и края, усилить социальную направленность депутатской деятельности», — отметил он.
«Новый компаньон»
Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.
Собственник.