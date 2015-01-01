Венеция – Пермь Открытие Дягилевского фестиваля – 2017 прошло в возвышенной, но слегка неформальной атмосфере

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Фото: Константин Долгановский

Стало уже традицией, что открытие главного культурного события года в Пермском крае обходится без длинных речей. С приветственным словом к зрителям вышел исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов, чей стильный, но неформальный костюм подчёркивал светский и немного богемный характер события. Из его краткой речи зрители узнали об особенностях нынешнего, одиннадцатого по счёту, фестиваля: его «гениями» в этом году стали два достойнейших человека, которых, увы, не было среди гостей события — композитор Игорь Стравинский и недавно ушедший неизменный директор фестиваля Олег Левенков. Музыкальные и театральные события ближайших двух недель посвящены их памяти, их наследию.

Для официального старта фестиваля Борисов передал слово главе Пермского края Максиму Решетникову, который тоже был немногословен и неформален. Его приветствие было выдержано в стиле, далёком от протокольных стандартов: глава региона посетовал, что худрук фестиваля Теодор Курентзис не будет говорить со сцены, поскольку считает, что музыка всё скажет за него; что касается самой музыки, то, по словам Решетникова, в исполнении Курентзиса и его оркестра она проникает в души даже не слишком разбирающихся в этой теме людей, к каковым врио губернатора скромно причислил и себя.

Несколько ранее, давая интервью представителям федерального Первого канала, специально прибывшим ради репортажа о пермском фестивале, Максим Решетников прокомментировал ситуацию со строительством новой сцены театра, напомнив, что на днях президент РФ Владимир Путин распорядился выделить дополнительное финансирование на нужды Пермского театра оперы и балета.

Андрей Борисов рассказал публике, что старт фестивалю был дан за два дня до официальной даты, и далеко от Перми: выступая на открытии Венецианской биеннале современного искусства, оркестр MusicAeterna во главе с Теодором Курентзисом посетил могилы Сергея Дягилева и Игоря Стравинского на кладбище Сан-Микеле, где исполнил адажиетто из Пятой симфонии Густава Малера. Так тема Малера, Стравинского и Дягилева протянулась мостиком из европейской столицы современного изобразительного искусства к культурной столице России, которой на 11 майских дней стала Пермь.

Концертная программа открытия фестиваля не включала популярных наименований. В первом отделении фестивальный оркестр — расширенный состав оркестра Пермского театра оперы и балета MusicAeterna — исполнил Концерт для скрипки Альбана Берга, чрезвычайно элегический, пронизанный темами смерти и воскресения, но при этом нелёгкий для восприятия, как и вся додекафоническая музыка. Несмотря на сложность музыкального материала, эффект был исключительный: невозможно было не проникнуться скрипичными дуэтами приглашённого солиста Айлена Притчина и концертмейстера первых скрипок Афанасия Чупина, в каждом из которых были свой сюжет и своя драма.

От музыки Берга — соотечественника и младшего современника Густава Малера — оркестр отошёл назад во времени, и во втором отделении прозвучала Первая симфония Малера, полная жизни, весны, света, соловьиных трелей флейт и развесёлых пассажей этнических скрипок. Впрочем, и здесь есть траурные мотивы, корреспондирующие с сочинением Берга и с мемориальным характером фестивальной программы.

Впрочем, не сама по себе малеровская симфония стала героиней вечера, а её исполнение, после которого даже очень искушённые зрители могли сказать лишь: «Курентзис — гений. Слушал, как в первый раз! Как ему это удаётся?». Неудивительно, что публика затребовала бис, и почти в полной темноте оркестр исполнил то самое адажиетто из Пятой симфонии Малера, которое играл на могилах патронов фестиваля, замкнув тем самым музыкальный и смысловой круг фестиваля. Проникновенная музыка и удивительная атмосфера вечера стали очень показательной иллюстрацией к любимой идее Теодора Курентзиса: музыка — это не просто красивые звуки. Это мистическое действо.