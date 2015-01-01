Объём инвестиций в лесную отрасль Прикамья за шесть лет превысил 23 млрд руб.

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Сегодня, 12 мая, глава региона Максим Решетников в рамках визита в Коми-Пермяцкий округ провёл совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса. В мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, главы муниципалитетов, руководители лесничеств Прикамья.

Участники совещания обсудили вопросы и перспективы развития лесопромышленного комплекса региона.

Заседание открыл глава Пермского края.

«Крайне важно, чтобы у нашего региона была стратегия устойчивого развития в лесной сфере. Необходимо найти баланс интересов лесопереработчиков и лесозаготовителей. Дальнейшего развития требует система долгосрочных земельных отношений, одновременно с этим необходимо создавать условия и для развития малого и среднего бизнеса в этой сфере. Ещё одна самостоятельная задача — оптимизация механизма использования леса населением края. Необходимо выработать такую систему, которая будет автоматически обеспечивать целевое использование ресурса», — обозначил дальнейшие задачи Максим Решетников.

Глава региона подчеркнул, что сегодня далеко не все жители региона осознают, что нецелевое использование лесного ресурса подразумевает ответственность вплоть до уголовной, и поручил разработать чёткие правила использования леса для нужд жителей.

«Считаю, что одним из приоритетов может стать поддержка работников бюджетной сферы. Приехавшие работать на село учителя и врачи должны получать лес в приоритетном порядке», — отметил глава региона.

В рамках совещания представители лесничеств, а также малого и среднего бизнеса смогли задать вопросы главе региона.

«Мы рады, что состоялось это совещание, удалось обсудить крайне важные для отрасли вопросы. Например, власти обратили внимание на проблемы дноуглубления Верхней Камы. Уверен, сейчас мы перейдём к принятию давно назревших мер», — отметил по итогам совещания президент НП «Лесопромышленники Прикамья» Александр Суслопаров.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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