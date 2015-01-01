Реконструкцию футбольного поля в Березниках продолжат за 30 млн руб.

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Объявлен конкурс на устройство павильона-раздевалки и сетей водоснабжения системы полива футбольного поля стадиона в районе городского парка в Березниках по адресу Советский проспект, 29. Максимальная стоимость работ составит 30 млн 531 тыс. руб.

Итоги аукциона будут подведены 29 мая.

Среди работ, которые должна провести компания-подрядчик, значатся закрепление грунтов, арматурные работы, устройство железобетонных конструкций, антисептирование деревянных конструкций, гидроизоляция строительных конструкций, работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, устройство наружных сетей водопровода и водопроводных колодцев, устройство наружных сетей теплоснабжения и т. д.

Срок гарантии составляет 60 месяцев, оборудование должно быть изготовлено не позднее 2016 года.

Согласно смете, подготовка архитектурно-строительных решений составит 8 млн 859 тыс. руб., устройство водопровода и канализации — 839 тыс. руб., теплотехнических решений — 3 млн 974 тыс.руб.

Напомним, в апреле прошлого года администрация Березников объявила аукцион на проведение работ по строительству футбольного поля с покрытием из синтетической травы стоимостью 35,178 млн руб. Тендер выиграла проектно-строительная компания «Николаев Посад».

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