Бесплатный семинар с участием Яндекс, RU-CENTER и ВКонтакте пройдёт в Перми Участники получат практические основы для создания интернет-магазина

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Чем вы заняты 25 мая? Отложите все свои дела и приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: всё, что нужно знать о продажах в интернете». Лидеры IT-отрасли поделятся своим опытом по созданию и продвижению интернет-магазинов: Яндекс, ВКонтакте, 1С-Битрикс, RU-CENTER и другие. Вы узнаете, как использовать современные интернет-технологии на благо своего бизнеса.

Пять тонн полезностей для вас на семинаре:

● Как поставить шах и мат конкурентам в один клик.

● Как открыть интернет-магазин и не попасть под суд.

● Как продавать 24х7 с любых мобильных устройств.

● Какая реклама в интернете действительно работает.

● Как выжить интернет-магазину после введения 54-ФЗ.

● Истории успеха и многое другое.

Подробная информация и программа.

Участие бесплатное, но необходима регистрация.

«У меня уже всё есть, идти на семинар нет смысла», — скажете вы, надеясь, что интернет-магазин выйдет в ТОП поиска по взмаху волшебной палочки. Любой интернет-проект нуждается в постоянной модернизации и в своевременном выявлении проблем. Для этого вам нужны эксперты и практики — их опыт и советы. Приходите на семинар, получайте знания бесплатно!

Семинар вам полезен на 200%, если вы:

— прочитали 100-500 статей, но боитесь начать бизнес в интернете;

— мечтаете утереть нос конкурентам;

— желаете освежить свои знания в сфере IT и приобрести новых партнёров и друзей.

Регистрируйтесь сейчас, трансляции и видеозаписи не будет.

Дополнительная информация по телефону +7 (342) 247-95-00 или по e-mail:amado@amado-id.ru.

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