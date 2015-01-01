Бесплатный семинар с участием Яндекс, RU-CENTER и ВКонтакте пройдёт в Перми
Участники получат практические основы для создания интернет-магазина
Чем вы заняты 25 мая? Отложите все свои дела и приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: всё, что нужно знать о продажах в интернете». Лидеры IT-отрасли поделятся своим опытом по созданию и продвижению интернет-магазинов: Яндекс, ВКонтакте, 1С-Битрикс, RU-CENTER и другие. Вы узнаете, как использовать современные интернет-технологии на благо своего бизнеса.
Пять тонн полезностей для вас на семинаре:
● Как поставить шах и мат конкурентам в один клик.
● Как открыть интернет-магазин и не попасть под суд.
● Как продавать 24х7 с любых мобильных устройств.
● Какая реклама в интернете действительно работает.
● Как выжить интернет-магазину после введения 54-ФЗ.
● Истории успеха и многое другое.
Подробная информация и программа.
Участие бесплатное, но необходима регистрация.
«У меня уже всё есть, идти на семинар нет смысла», — скажете вы, надеясь, что интернет-магазин выйдет в ТОП поиска по взмаху волшебной палочки. Любой интернет-проект нуждается в постоянной модернизации и в своевременном выявлении проблем. Для этого вам нужны эксперты и практики — их опыт и советы. Приходите на семинар, получайте знания бесплатно!
Семинар вам полезен на 200%, если вы:
— прочитали 100-500 статей, но боитесь начать бизнес в интернете;
— мечтаете утереть нос конкурентам;
— желаете освежить свои знания в сфере IT и приобрести новых партнёров и друзей.
Регистрируйтесь сейчас, трансляции и видеозаписи не будет.
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Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.
Собственник.