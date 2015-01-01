Прокуратура оштрафовала чиновников двух сельских поселений в Прикамье

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Кунгурская городская прокуратура проверила действия должностных лиц администраций Голдыревского, Сергинского, Зарубинского сельских поселений Кунгурского района при рассмотрении заявлений граждан о предоставлении земельных участков в собственность или в аренду и установила, что должностными лицами не соблюдался 30-дневный срок рассмотрения обращений граждан.

Были выявлены случаи оставления обращений без регистрации.

В итоге два должностных лица администраций Голдыревского, Сергинского сельских поселений были привлечены по ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ (нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков) к штрафу.

Должностные лица Голдыревского, Сергинского, Зарубинского сельских поселений были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Источник — прокуратура Пермского края