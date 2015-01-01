Доход первого замминистра минсельхоза за прошлый год составил более 2 млн руб.

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края опубликовало декларации о доходах сотрудников за 2016 год. Из 39 сотрудников только трое получили за прошлый год более 1 млн руб. Самым богатым работником минсельхоза стала первый замминстра и начальник финансово-экономического управления Людмила Коврова. Её доход за прошлый год составил 2,04 млн руб. В собственности у неё находятся две квартиры, жилой дом, земельный участок и автомобиль KIA BL\Sorento.

Заместитель министра минсельхоза Жанна Перевойко получила в 2016 году 1,3 млн руб.. Она владеет недвижимостью в индивидуальной и долей собственности, а также автомобилем Skoda Octavia.

Доход заведующего сектором и консультант сектора организационной работы общего отдела Николая Чернышева составила чуть меньше - 1,02 млн руб., в его собственности находятся земельный участок, садовый дом, квартира, гараж и автомобиль Toyota Auris.