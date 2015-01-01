Главу КСП Перми выберут 23 мая

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Главу КСП Перми выберут на заседании Пермской гордумы рейтинговым голосованием во вторник, 23 мая. Конкурсный отбор комиссии прошли действующий председатель КСП Мария Батуева и председатель КСП Чернушинского района Пермского края Ирина Юдина.

Напомним, 18 апреля они должны были представить доклад на тему «Роль и участие КСП Перми в повышении эффективности расходов бюджета города Перми», а также пройти собеседование.

Изначально на должность главы КСП, кроме Марии Батуевой и Ирины Юдиной, претендовала ещё доцент кафедры учета, аудита и экономического анализа ПГНИУ Татьяна Пащенко. Однако по итогам испытаний она конкурсные испытания не прошла.