Краевая Общественная палата создаст рабочую группу для решения проблем обманутых дольщиков

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Фото: Константин Долгановский

В Перми в четверг, 11 мая, прошёл круглый стол на тему: «Проблема обманутых дольщиков: пути решения», организованный краевой Общественной палатой.

Чиновники, силовики, общественные организации выслушали накопившиеся проблемы обманутых пермяков и приняли ряд важных решений.

«Проблема обманутых дольщиков переросла из экономической в социально-политическую, — отметил председатель краевой Общественной палаты Дмитрий Красильников. — Общественная палата начинает работу по рассмотрению проблемы восстановления и защиты прав дольщиков, поиску путей решения этой острой социально-экономической проблемы».

Примечательно, что за одним столом собрались все заинтересованные стороны: обманутые дольщики, общественные организации, чиновники, силовики (прокуратура, полицейские),представители Пермского агентства по ипотечному жилищному кредитованию, застройщики и эксперты (арбитражные управляющие и медиаторы).

Заседание начали с выступления представителей дольщиков «проблемных» объектов долевого строительства (Первый пермский микрорайон, ЖСК «Триумф», строящихся домов по адресам ул. Декабристов, 97, Толмачева, 15, Челюскинцев, 23), которые рассказали о текущем состоянии дел на объектах и задали большое количество вопросов.

Представители органов государственной власти попытались ответить на них.

«Из сказанного становится очевидным, что на данный момент площадка для рабочего диалога всех заинтересованных сторон отсутствует, — заметила первый зампредседателя Общественной палаты Пермского края Светлана Денисова. — Взаимодействие носит несистемный характер, хотя государственные органы выполняют свою работу. Поэтому по итогам были приняты два решения: создать при общественной палате постоянно действующую рабочую группу с представительством всех государственных органов и представителей дольщиков».

Впоследствии эта площадка должна стать рабочей, которая позволит наладить прямую связь между сторонами и вести эффективный диалог для решения проблемы.

«Также считаю важным, что такой орган позволит не оставаться людям один на один со своими проблемами. Представительство дольщиков предлагаю реализовать в формате "один проблемный объект — один представитель» через выборы на собрании дольщиков объекта, — предложила Светлана Денисова. — Кроме того, на ближайшем пленарном заседании общественной палаты будет рассмотрен вопрос восстановления и защиты прав обманутых дольщиков».