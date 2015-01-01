Максим Решетников встретился с режиссёром Александром Сокуровым

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Пермский край посетил обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, один из ста лучших режиссёров мира по версии Европейской киноакадемии, Александр Сокуров. Режиссёр всем известен по фильмам «Отец и сын», «Русский ковчег», «Телец», «Фауст».

Глава региона Максим Решетников встретился с известным российским режиссёром. В ходе встречи они обсудили развитие культурных объектов в Пермском крае, в частности музеев истории. Александр Сокуров признался, что музейное движение в мире — его страстное увлечение:

«Везде, где бываю обязательно хожу в музеи».

Важность продолжения традиций подчеркнул Максим Решетников:

«Очень важно сохранять историю. Чтобы молодёжь и подрастающее поколение принимали и понимали страницы истории. У людей просыпается тяга к своим корням. Очень важно, чтобы традиции были продолжены».

Александр Сокуров рассказал, что в Пермь приехал уже во второй раз, и город изменился до неузнаваемости:

«Я его даже не узнал. Широкие улицы. В хорошем состоянии центр города. Очень приятно видеть, что сохраняются старинные здания».

В рамках своего визита в Прикамье режиссёр встретился со студентами Пермского института искусства и культуры. Такая встреча — редчайший случай пообщаться с выдающимся мастером, особенно для студентов, изучающих кино.

Также в «Пермской синематеке» (кинотеатр «Премьер») состоялся свободный показ фильма Александра Сокурова «Фауст» (2011 г.) и ретроспектива работ лучших выпускников режиссёрской мастерской А.Н. Сокурова в Кабардино-Балкарском университете.

Источник — администрация губернатора Пермского края