Сотрудники краевого министерства образования отчитались о доходах

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Опубликованы декларации работников министерства образования Пермского края за 2016 год. По ним заместитель министра Лариса Сидорова получила в прошлом году 5 млн 368 тыс. руб. В её собственности также находится квартира, земельный участок и нежилой дом (два последних объекта — в аренде).

Отметим, в прошлом году она вместе с работой замминистра совмещала должность начальника управления общего образования и воспитания детей.

За 2015 год её доход составил чуть больше 1 млн руб.

Среди сотрудников министерства образования и науки доход в размере больше 1 млн руб. за 2016 год также задекларировали консультант отдела консолидированной отчётности, управления экономики и финансов Тамара Черемных (1,6 млн руб., в собственности — садовый дом, квартира и земельный участок), начальник управления организационно правовой и кадровой работы Татьяна Акимова (1,2 млн руб., владеет половиной квартиры, двумя земельными участками, автомобилем Mitsubishi Montero Sport) и начальник управления профессионального образования Илья Бочаров (1,2 млн руб, в аренде — квартира и автомобиль Nissan X-trail).