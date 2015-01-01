Директор Пермского колледжа транспорта и сервиса задекларировал годовой доход в 9,742 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На сайте Министерства образования и науки Пермского края опубликованы сведения о доходах руководителей подведомственных учреждений Пермского края.

Так, самый большой доход за год задекларировал директор Пермского колледжа транспорта и сервиса Евгений Васенин — 9 млн 742 тыс. 225 руб. В индивидуальной собственности у него находятся земельный участок (1,168 тыс. кв. м), жилой дом (226 кв. м) и квартира (80 кв. м). Он также владеет автоприцепом ЛАВ-81012А 2008 года выпуска.

Его супруга зафиксировала чуть меньший доход — 6 млн 564 тыс. 785 руб. Она также владеет квартирой в 42,5 кв. м.

Чуть меньший доход за прошлый год вписал в декларацию директор «Соликамского автомобильно-дорожного колледжа» Сергей Пегушин — 5 млн 495 тыс.841 руб. Он также владеет земельным участком площадью 7,7 тыс. кв. м., жилым домом, двумя однокомнатными квартирами и нежилым помещением, а также автомобилем Lexus RX200t 2006 года выпуска и прицепом для перевозки грузов.

Третьим по уровню доходов стал директор Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова Александр Дическул, заработавший за год 2, 614 млн руб. Его супруга задекларировала доход в размере 819 тыс. руб. Она также владеет квартирой 256,3 кв. м и автомобилем Toyota camry 2012 года выпуска.

«Новый компаньон»