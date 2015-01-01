Музыкальный День Победы

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На празднование Великого Дня Победы, Пермская краевая филармония преподнесла жителям и гостям города настоящий патриотический подарок: на главной сцене перед Театр-Театром выступил один из самых лучших оркестров России — Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова (художественный руководитель и главный дирижёр — Владимир Юровский) в сопровождении Академического большого хора «Мастера хорового пения» (художественный руководитель — Лев Конторович). Солировал актёр Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова, лауреат международных конкурсов Илья Кузьмин (баритон).

Руководил этим музыкальным «фейерверком» лауреат V Международного конкурса дирижёров им. Густава Малера, первый российский победитель Международного конкурса дирижёров им. Георга Шолти, молодой и очень талантливый дирижёр из Перми Валентин Урюпин.

В программе прозвучали песни военных лет, знакомые каждому. Были исполнены легендарные сочинения: вальс из к/ф «А зори здесь тихие», «Вот солдаты идут», «Жди меня и я вернусь», «Смуглянка» «Тёмная ночь», «Солнце скрылось за горою», «На безымянной высоте» «Последний бой», «Шум берёз», «Песня о далекой Родине» «Как молоды мы были» и, конечно, блистательный «День Победы», которые вся многотысячная площадь пела хором вместе. Каждый стоящий в толпе умом и сердцем понимал, что 9 Мая — поистине святой праздник для каждого гражданина России. Он овеян немеркнущим светом, что наполняет нашу жизнь высоким смыслом и верой в торжество вечных ценностей: любви к Отечеству, родному краю и отчему дому, беззаветной преданности своему народу, ответственности за родных и близких.

Подобный концерт оркестра и хора под открытым небом, проходил лишь однажды — четыре года назад на Красной Площади в Москве.

А на другой день, 10 мая, проект «Симфонический Олимп» достиг своей кульминации.

На сцене Большого зала филармонии Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова выступил с концертом симфонической музыки. С прославленным оркестром играл пианист, лауреат XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Александр Романовский, чей талант и мастерство по достоинству оценено слушателями разных стран, а к дирижёрскому пульту вновь встал Валентин Урюпин.

В программе вечера прозвучала Симфония №2 Александра Скрябина и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Оба произведения одной эпохи, одного исторического периода, в них — отзвуки напряжённого времени, драматизм и накал эмоций.

Выступление оркестра и хора в эти праздничные дни стало возможным благодаря Министерству культуры Российской Федерации в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны» и Министерству культуры Пермского края.

Источник — Пермская краевая филармония