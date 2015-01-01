«Аэрофлот» начнёт продажу билетов из Перми в Симферополь

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С 12 мая «Аэрофлот» откроет продажу льготных (субсидируемых) билетов на собственные рейсы и на рейсы дочерней авиакомпании «Россия» из Перми в Симферополь и обратно.

Авиаперевозки будут осуществляться с 15 мая по 30 ноября 2017 года включительно.

Напомним, воспользоваться субсидируемыми рейсами в экономическом классе смогут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды первой группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида первой группы или ребёнка-инвалида.

«Новый компаньон»