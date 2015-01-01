ПАИЖК объявило конкурс на техническое обследование домов в Первом Пермском микрорайоне

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На портале госзакупок объявлен открытый запрос предложений на выполнение обследования технического состояния строительных конструкций и внутренних инженерных сетей и оборудования незавершенного объекта строительства «Первый этап строительства при комплексном освоении участка с. Лобаново в целях жилищного строительства (группа малоэтажных домов экономического класса)». Заказчиком работ выступило ПАИЖК.

Максимальная сумма контракта составит 5 млн руб. с учётом налогов.

Как указано в документах закупки, обследование технического состояния будет проведено в 12 домах. Обследоваться будут несущие стены, перегородки, утепление и отделка фасадов зданий, лестницы, перекрытия, покрытия, кровля, полы сооружений, а также вентиляционные каналы, окна, двери, внутренняя отделка, внутренние сети водоснабжения и канализации, внутренние сети отопления, связи, пожарная сигнализация, внутреннее газоснабжение, электроснабжение и др.

Оцениваться техническое состояние этих объектов будет по нескольким критериям: это соответствие объекта проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, подтверждение механической безопасности строительных конструкций, соответствие объектов требованиям пожарной безопасности.

В ходе проведения экспертизы подрядчик должен будет вести ведомость дефектов и повреждений домов, проанализировать причины появления дефектов, дать оценку безопасности строений и составить задание по восстановлению, ремонту или усилению конструкций.

Все работы должны быть выполнены до 1 августа этого года.

Напомним, 2 мая 2017 года Арбитражный суд Пермского края признал застройщика Первого Пермского микрорайона (ООО «КамСтройИнвест») банкротом и ввёл в отношении компании предусмотренную законом о банкротстве процедуру «наблюдение», в рамках которой будет проводиться оценка имущественного положения должника, приниматься меры к обеспечению сохранности имущества, проводиться мероприятия по выявлению кредиторов и т.д.

По ходатайству юристов министерства строительства и ЖКХ Пермского края, представляющих в деле о банкротстве застройщика интересы дольщиков, срок процедуры наблюдения был сокращён и установлен до 29 июня 2017 года.

«Первый пермский микрорайон» возводился в селе Лобаново с января 2014 года. Федеральный фонд РЖС объявил аукцион на право аренды земельного участка в 28,3 га, предназначенного для комплексного освоения в целях строительства жилья экономического класса. Торги прошли 25 сентября 2012 года. Первая очередь реализации проекта предполагала возведение 12 трёхэтажных домов (515 квартир, или 28 тыс. кв. м).

22 марта этого года стало известно о том, что дольщики Первого Пермского микрорайона создадут ЖСК и после проведения технической экспертизы достроят дома на средства ПАИЖК.





«Новый компаньон»

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