ПАИЖК объявило конкурс на техническое обследование домов в Первом Пермском микрорайоне
На портале госзакупок объявлен открытый запрос предложений на выполнение обследования технического состояния строительных конструкций и внутренних инженерных сетей и оборудования незавершенного объекта строительства «Первый этап строительства при комплексном освоении участка с. Лобаново в целях жилищного строительства (группа малоэтажных домов экономического класса)». Заказчиком работ выступило ПАИЖК.
Максимальная сумма контракта составит 5 млн руб. с учётом налогов.
Как указано в документах закупки, обследование технического состояния будет проведено в 12 домах. Обследоваться будут несущие стены, перегородки, утепление и отделка фасадов зданий, лестницы, перекрытия, покрытия, кровля, полы сооружений, а также вентиляционные каналы, окна, двери, внутренняя отделка, внутренние сети водоснабжения и канализации, внутренние сети отопления, связи, пожарная сигнализация, внутреннее газоснабжение, электроснабжение и др.
Оцениваться техническое состояние этих объектов будет по нескольким критериям: это соответствие объекта проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, подтверждение механической безопасности строительных конструкций, соответствие объектов требованиям пожарной безопасности.
В ходе проведения экспертизы подрядчик должен будет вести ведомость дефектов и повреждений домов, проанализировать причины появления дефектов, дать оценку безопасности строений и составить задание по восстановлению, ремонту или усилению конструкций.
Все работы должны быть выполнены до 1 августа этого года.
Напомним, 2 мая 2017 года Арбитражный суд Пермского края признал застройщика Первого Пермского микрорайона (ООО «КамСтройИнвест») банкротом и ввёл в отношении компании предусмотренную законом о банкротстве процедуру «наблюдение», в рамках которой будет проводиться оценка имущественного положения должника, приниматься меры к обеспечению сохранности имущества, проводиться мероприятия по выявлению кредиторов и т.д.
По ходатайству юристов министерства строительства и ЖКХ Пермского края, представляющих в деле о банкротстве застройщика интересы дольщиков, срок процедуры наблюдения был сокращён и установлен до 29 июня 2017 года.
22 марта этого года стало известно о том, что дольщики Первого Пермского микрорайона создадут ЖСК и после проведения технической экспертизы достроят дома на средства ПАИЖК.
«Новый компаньон»