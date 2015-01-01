Зампреду краевого правительства Татьяне Абдуллиной объявлен выговор

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Фото: Константин Долгановский

Заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина получила письменный выговор от главы Прикамья, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на собственные источники.

Выговор был объявлен в связи с несвоевременным внесением в краевое заксобрание поправок в закон, ограничивающих права матерей-одиночек. Законопроект должны были внести на рассмотрение в краевой парламент ещё в апреле. Соответствующее указание Максим Решетников отдал 19 апреля.

Напомним, в ноябре прошлого года депутаты Законодательного собрания Пермского края утвердили изменения в региональном законе «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». По ним на получение выплаты в размере 60 тыс. руб. могут претендовать матери первенцев с 19 до 24 лет, проживающие в Пермском крае не менее пяти лет. При этом выплата выдаётся только матерям детей, рождённых в законном браке или в отношении которых было установлено отцовство.

«Новый компаньон»