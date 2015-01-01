На «ПМУ» прошла научно-практическая конференция молодых работников

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Завершилась восьмая ежегодная Научно-практическая конференция молодых работников пермских «Минеральных удобрений» («ПМУ», входят в холдинг «УРАЛХИМ») «Идеи. Инновации. Технологии». В этом году молодые рационализаторы представили семь работ, которые оценивали главные специалисты предприятия во главе с главным инженером «ПМУ».

Жюри опиралось на конкретные параметры: актуальность темы для предприятия и отрасли, глубина проработки, возможность реализации, а также качество презентации и выступления.

Большее количество баллов получила работа победителя конференции 2015 года, заместителя начальника цеха КИПиА Александра Булдакова. Он представил уже собранный и опробованный стенд проверки датчиков дифференциального давления в рабочих условиях с возможностью задать перепад давления. Стенд станет альтернативой дорогостоящим зарубежным образцам, представленным на рынке.

Второе место было присвоено электромонтёру-релейщику Михаилу Главатских, который представил также уже воплощённый проект модернизации стенда для обкатки двигателей. На стенде установлен частотный преобразователь, благодаря которому можно задавать широкий диапазон настроек для двигателя, обеспечивать плавный пуск двигателя, альтернативный прямому пуску. Это позволит увеличить срок службы оборудования.

Третье место было присуждено мастеру ремонтно-механического производства Александру Пиликину с реализованным проектом модернизации стенда для проверки и ревизии арматуры. Была спроектирована новая система трубопровода с установкой двух фильтров для насосов низкого и высокого давления. Фильтры обеспечивают очистку воды от механических примесей, которые могут стать причиной выхода из строя насосов.

Участников научно-практической конференции поздравил директор предприятия Алексей Аверьянов. Он вручил дипломы и подарки.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми:

— Конференция молодых инноваторов — традиция, которую мы будем продолжать. Нам интересны и важны различные идеи. И те, которые можно воплотить быстро, и те, которые требуют большой инженерной работы. Такая исследовательская деятельность позволяет, во-первых, выходить за рамки текущей работы, а, во-вторых, раскрываться молодым специалистам, которых порой сложно разглядеть за широкими спинами более опытных коллег.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

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