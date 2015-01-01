На Камском гидроузле пик половодья пройден

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

По данным Гидрометцентра, 6 мая 2017 года на Камском гидроузле был пройден первый пик половодья.

Максимальная величина притока составила 11 900 м3/с (в 2016 году пик паводка наблюдался 24 апреля, его величина достигла 14 990 м3/с). Сейчас приток воды снизился и составляет 9210 м3/с.

Свободная ёмкость Камского водохранилища позволяет срезать пик половодья и исключить подтопление некоторых районов Перми. Всего с начала половодья в водохранилище аккумулировано 5,7 куб. км паводковых вод, это 58% его полезного объёма (9,8 куб. км).

По состоянию на 10 мая наполнение Камского водохранилища продолжается. Уровень воды верхнего бьефа гидростанции поднялся до отметки 106,21 м. Отметка нормального подпорного уровня водохранилища составляет 108,50 м.

Таким образом, резерв свободной ёмкости есть. Уровень воды в нижнем бьефе достиг 89,08 м.

Отметим, что начало подтопления прогулочной части набережной в районе Речного вокзала наблюдается при уровне нижнего бьефа 91,00 м.

С 11 до 20 мая для Камской ГЭС установлены средние сбросные расходы воды 5000-5500 м3/с. Сейчас расход через Камский гидроузел составляет 3400 м3/с. Дальнейшее изменение сбросных расходов будет определяться характером развития весеннего половодья.





«Новый компаньон»