14 мая в Черняевском лесу пройдёт «Чистая среда»

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Краевая экологическая акция «Чистая среда» объявлена по инициативе главы Прикамья Максима Решетникова с целью улучшения экологической обстановки в регионе и вовлечения жителей в практическую природоохранную деятельность.

В ближайшее воскресенье, 14 мая, в 11 часов в Черняевском лесу в местах отдыха «Золотые пески» и «Чаша» состоится ключевое событие акции. В мероприятии примут участие Максим Решетников, члены краевого правительства, руководство Перми, депутаты Пермской городской думы, работники крупных предприятий, представители общественности, волонтёры. Участники акции высадят на территории леса деревья, проведут уборку территории. Задавать праздничный тон мероприятию будет Пермский губернский оркестр под управлением Е.А. Тверетинова. Кроме того, участников ждёт развлекательная программа с участием творческих коллективов Пермского края. Будет организована работа полевой кухни.

Отметим, акция «Чистая среда» проходит в течение мая 2017 года во всех муниципальных образованиях региона в рамках мероприятий Года экологии в России. В её рамках будут организованы уборка мусора, накопившегося за зиму, в лесах, окрестностях и на территории населённых пунктов, в том числе в парках и скверах, очистка берегов малых рек, высадка деревьев и кустарников, создание и обустройство экологических троп.

За время акции в Пермском крае будет высажено не менее 30 тыс. деревьев и кустарников. Например, в Березниках запланировано проведение акции «Твоё дерево — городскому лесу!», в рамках которой состоится посадка саженцев хвойных пород деревьев в городских лесах города. Мероприятие состоится с участием работников предприятий и жителей Березников.

Также запланировано проведение конкурсов, семинаров, конференций по экологической тематике. В период краевой акции будет проведено не менее 1 тыс. семинаров, «круглых столов», лекций, мастер-классов, тематических уроков с разными целевыми аудиториями.

В крае будут созданы экологические тропы, обустроены родники. Например, в Краснокамске, Кунгуре и Чусовском районе.

Источник — администрация губернатора Пермского края