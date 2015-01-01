В Прикамье создана система трудоустройства талантливых выпускников школ

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Сегодня, 10 мая, в школе «Мастерград» в рамках проекта «Золотой кадровый резерв» прошёл городской фестиваль-конкурс «Поколение «Пермь». Проект призван поддержать талантливых и одарённых учеников города, помочь им в развитии и профессиональной ориентации. Основная идея — организовать фестивальную площадку для взаимодействия талантливых детей с предприятиями — будущими работодателями.

«Мастерград» был выбран площадкой для проведения конкурса не случайно. Это уникальная школа, обучение в которой направлено на знакомство с профессиями, позволяющими не только строить города, но и управлять городским хозяйством, делать проживание в городе комфортным для каждого жителя мегаполиса. Учебное заведение открыло свои двери 1 сентября 2016 года и стало первой школой в Перми с конца 90-х, построенной «с нуля».

Школу посетил глава региона Максим Решетников. Он осмотрел фестивальные площадки и пообщался со школьниками. Ребята рассказали главе Прикамья о своих проектах. Презентовали дизайн-решения сувенирной продукции Пермского края и действующую модель «Умный город».

Глава региона пожелал школьникам успехов в дальнейшей разработке своих проектов.

«Сегодня вы доказали, что вам под силу самые сложные взрослые задачи! Такие проекты не только расширяют систему поиска талантливой молодёжи, но и убедительно доказывают, что у нас в крае хороший потенциал по естественным и гуманитарным дисциплинам. Мы создаём все необходимые условия, чтобы талантливая молодёжь свои знания и умения применяла не в соседних регионах и дальних странах, а здесь, на малой Родине», — подчеркнул Максим Решетников.

Порядка 20 проектов были представлены на пяти площадках конкурса по номинациям: интеллект («ЭнергиУм»), спорт («Пермский Олимп»), социальная деятельность («ПРО-актив»), художественное творчество («Айдентика Предуралья») и техническое творчество («STEM-Пермь»). По результатам конкурса с 17 школьниками руководители крупнейших предприятий края заключили соглашения о сотрудничестве.

«Самое главное в этих соглашениях — содействие предприятий в дальнейшем трудоустройстве будущего выпускника. Для учеников это очень важно — выходя из школы, понимать, где можно принести пользу обществу. Кроме того, документ предусматривает образовательные стажировки, тренинги, обучающие семинары и мастер-классы», — рассказал директор гимназии №7 Перми Дмитрий Поносов.

«Наши проекты могут улучшить жизнь горожан и принести пользу. Сегодня очень много интересных проектов-финалистов. Победители подписывают контракты с крупнейшими партнёрами нашего фестиваля. В дальнейшем мы сможем развить свои проекты и воплотить их в жизнь», — отметил ученик школы №129, победитель конкурса в номинации «Техническое творчество» Михаил Овчинников.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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