Прокурор Дзержинского района за год увеличил доход почти в четыре раза

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Сегодня, 10 мая, на сайте краевой прокуратуры опубликованы сведения о доходах и имуществе работников прокуратуры Пермского края за 2016 год, согласно которым самым богатым районным прокурором стал прокурор Дзержинского района Эдуард Дубров.

За год он увеличил доход почти в четыре раза с 1,3 млн руб. в 2015 году до 5,1 млн руб. в 2016 году.

Почти в два раза меньший доход задекларировал прокурор Пермского края Вадим Антипов — 2,73 млн руб.

Немного по уровню доходов от Антипова отстаёт его первый заместитель Владимир Черкасов, зафиксировавший доход в размере 2,71 млн руб.

Напомним, именно Черкасов по итогам 2015 года задекларировал самый большой доход — 2,73 млн руб.

Заместители прокурора Пермского края Александр Дерышов и Любовь Малышева зарегистрировали доходы в размере 2,5 млн руб., Виталий Ильенков — 2,4 млн руб.

Наименьший доход за прошлый год получил прокурор Еловского района Андрей Королёв — 939 тыс. руб. Возможно, это связано с тем, что он был назначен прокурором только в октябре.