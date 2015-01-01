Представлена образовательная программа Дягилевского фестиваля
В этом году во время образовательной программы Дягилевского фестиваля, с 15 по 24 мая, зрители смогут увидеть мастер-классы маэстро Теодора Курентзиса, виолончелиста Брюно Коксе, солистки Пермского театра оперы и балета Надежды Павловой и других музыкантов. Лекции также проведут композитор Алексей Сюмак, театровед Алексей Парин, музыковеды Левон Акопян и Ольга Манулкина.
Откроется новый цикл мировой премьерой #Брэдбериоперы, которую по рассказам Рэя Брэдбери создавали выпускники образовательной программы Дягилевского фестиваля прошлого года и Международной академии молодых композиторов в Чайковском. Дирижёрам и режиссёрам помогали молодые композиторы Андрей Бесогонов («Фрукты c самого дна вазы») и Анна Поспелова («Уснувший»).
Композитор Алексей Сюмак считает идею создания этой оперы крайне интересной:
«Как правило, композитор работает в одиночестве, общается только с либреттистом. И когда партитура закончена, начинается поиск режиссёра. Здесь ребята работают вместе, дополняя друг друга, учась друг у друга, и, главное, формируя одно видение будущего произведения. Это некий «идеальный» вариант сотворчества».
Открытие пройдёт в частной филармонии «Триумф». Кроме этой площадки, образовательная программа также задействует фестивальный клуб, Большой зал Пермского института культуры, где пройдёт множество мастер-классов музыкантов, Органный зал и «Центр городской культуры».
Расписание событий образовательной программы:
15 мая
— 11.00, Большой зал Пермского института культуры:
Мастер-класс ансамбля старинной музыки Ensemble Micrologus (вокал, хоровое дирижирование)
— 13.30, Частная филармония «Триумф»:
Мировая премьера. #Брэдбериопера
— 16.00, Большой зал Пермского института культуры:
Мастер-класс Андрея Баранова (скрипка) и Александра Бузлова (виолончель)
— 17.00 ,Фестивальный клуб:
Встреча с Теодором Курентзисом
16 мая
— 13.30, Большой зал Пермского института культуры:
Мастер-класс Айлена Притчина (скрипка)
— 16.00, Центр городской культуры:
Лекция искусствоведа Павла Павлинова «Творчество «мирискусников» после 1917 года. Вопросы стилевых предпочтений».
17 мая
— 11.00, Органный зал:
Авторская лекция-экскурсия по выставке «Комментарий к музыкальному сочинению» куратора Анастасии Козаченко-Стравинской.
— 16.00, Фестивальный клуб:
Лекция театроведа Алексея Парина «От опер А. Берга до наших дней».
18 мая
— 11.00, Органный зал:
Авторская лекция-экскурсия по выставке «Комментарий к музыкальному сочинению» куратора Никиты Спиридонова.
— 16.00, Фестивальный клуб:
Лекция с видеопоказом театроведа Алексея Парина «Опера А. Берга «Воццек», опера А. Шёнберга «Моисей и Арон"»
19 мая
— 11.00, Большой зал Пермского института культуры:
Мастер-класс Игоря Бобовича (виолончель)
— 13.30, Большой зал Пермского института культуры:
Мастер-класс Виталия Полонского (хоровое дирижирование)
— 16.00, Фестивальный клуб:
Лекция с видеопоказом театроведа Алексея Парина «Опера Б. А. Циммермана «Солдаты» и опера К. Штокгаузена «Свет"».