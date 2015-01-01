Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 12 мая
«Победа всегда за нами!» Пермь отметила
«Нас осталось очень мало, живущих ныне ветеранов…» Воспоминания о трудных военных годах жительницы Перми.
Дорожная реновация. Нынешний дорожный сезон обещает быть не менее масштабным, чем в 2016 году.
Урок — в урочище. Гимназия №4 вышла с инициативой «Приберём Данилиху!».
Мал, да опасен. С начала сезона в Пермском крае около 200 человек пострадали от укусов клещей.
Читайте на здоровье! Пермякам предоставили возможность чтения на свежем воздухе.
Победа над собой. В Перми прошли первые Всеобщие детские спортивные игры «Крылья ангела».
уДачная пятница. Советы дачникам и огородникам.
Равнение в колоннах. Пермские кадеты отправятся в Самару на Парад Памяти.
Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.