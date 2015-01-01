Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 12 мая

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«Победа всегда за нами!» Пермь отметила 72-ю годовщину Великой Победы. В этот день пермяки увидели грандиозную театрализованную постановку и военный парад на Октябрьской площади. Кульминацией торжественных мероприятий стало шествие «Бессмертного полка», объединившего около 40 тыс. человек. Народные гуляния, праздничные концерты продолжились во всех районах города.

«Нас осталось очень мало, живущих ныне ветеранов…» Воспоминания о трудных военных годах жительницы Перми.

Дорожная реновация. Нынешний дорожный сезон обещает быть не менее масштабным, чем в 2016 году.

Урок — в урочище. Гимназия №4 вышла с инициативой «Приберём Данилиху!».

Мал, да опасен. С начала сезона в Пермском крае около 200 человек пострадали от укусов клещей.

Читайте на здоровье! Пермякам предоставили возможность чтения на свежем воздухе.

Победа над собой. В Перми прошли первые Всеобщие детские спортивные игры «Крылья ангела».

уДачная пятница. Советы дачникам и огородникам.

Равнение в колоннах. Пермские кадеты отправятся в Самару на Парад Памяти.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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