15 мая состоятся публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета Перми за 2016 год
К обсуждению приглашаются жители города и представители общественности. Все поступившие предложения будут рассмотрены организационным комитетом и направлены в городскую думу.
В рамках публичных слушаний будут представлены доклады по итогам исполнения главного финансового документа, основные результаты деятельности по функционально-целевым блокам: «Социальная сфера», «Городское хозяйство» и «Развитие инфраструктуры» за прошлый год.
Кроме того, со своей оценкой по отчёту об исполнении бюджета города выступят приглашённые эксперты.
Общественное обсуждение состоится в актовом зале по улице Ленина, 23. Начало мероприятия — в 18.00, окончание — в 20.00.
Более подробную информацию можно получить в разделе «Публичные слушания».
Источник — администрация Перми