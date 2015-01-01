15 мая состоятся публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета Перми за 2016 год

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К обсуждению приглашаются жители города и представители общественности. Все поступившие предложения будут рассмотрены организационным комитетом и направлены в городскую думу.

В рамках публичных слушаний будут представлены доклады по итогам исполнения главного финансового документа, основные результаты деятельности по функционально-целевым блокам: «Социальная сфера», «Городское хозяйство» и «Развитие инфраструктуры» за прошлый год.

Кроме того, со своей оценкой по отчёту об исполнении бюджета города выступят приглашённые эксперты.

Общественное обсуждение состоится в актовом зале по улице Ленина, 23. Начало мероприятия — в 18.00, окончание — в 20.00.

Более подробную информацию можно получить в разделе «Публичные слушания».



Источник — администрация Перми