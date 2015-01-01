Цены на грузоперевозки за месяц выросли на 21,5%


Анастасия Кожевникова корреспондент
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По информации Пермьстата, в апреле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в среднем вырос на 0,4%. Самое значительное повышение цен пришлось на грузоперевозки — 21,5%.

Индекс цен производителей сельхозпродукции поднялся на 3,4%, а повышение цен на продовольственные товары стало незначительным и составило 0,8%, на непродовольственные товары ещё меньше — 0,1% и на услуги — 0,2%.

При этом цены производителей промышленных товаров за месяц вовсе снизились на 3,6%.

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