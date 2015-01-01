Цены на грузоперевозки за месяц выросли на 21,5%
По информации Пермьстата, в апреле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в среднем вырос на 0,4%. Самое значительное повышение цен пришлось на грузоперевозки — 21,5%.
Индекс цен производителей сельхозпродукции поднялся на 3,4%, а повышение цен на продовольственные товары стало незначительным и составило 0,8%, на непродовольственные товары ещё меньше — 0,1% и на услуги — 0,2%.
При этом цены производителей промышленных товаров за месяц вовсе снизились на 3,6%.
Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.
Собственник.