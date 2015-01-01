Председатель «Пермского центра развития добровольчества» предложила создать центр инклюзивных волонтёров

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Сегодня, 10 мая, во время фестиваля-конкурса «Поколение Пермь», который проводился совместно с фондом поддержки талантливой молодёжи «Золотой резерв», председатель «Пермского центра развития добровольчества» Ольга Зубкова предложила создать на базе одной из пермских школ пул социальных волонтёров.

По словам Ольги Зубковой, сегодня особенно чувствуется потребность в людях, способных принимать участие в инклюзивной работе. Сейчас подобного центра нет не только в Перми, но и в России.

Ольга Зубкова, председатель «Пермского центра развития добровольчества», гендиректор АНО «Вектор Дружбы»:

— В школах преподавателям нужно объяснять ученикам, что экономика часто вырастает из социально-ориентированных практик. Например, сейчас нам поступает много заказов в сфере инклюзивного образования. Там столько проблем! Но если в Перми появится подобное поле с людьми, готовыми принимать в этом участие, то появятся и свои специалисты, и волонтёры.

Сейчас Ольга Зубкова ждёт предложений от пермских школ. По её словам, поступают предложения создать подобный волонтёрский центр за пределами Пермского края.

«Но странно ехать куда-то, если мы можем создать это здесь», — считает руководитель «Пермского центра развития добровольчества».