Финансовые вложения организаций Прикамья достигли 278,1 млрд руб.
Пермьстат опубликовал данные по объёму финансовых вложений организаций Пермского края за первый квартал этого года.
В частности, общая сумма вложений организаций уменьшилась на 38,7% и достигла 278,1 млрд руб. Львиная доля вложений приходится на краткосрочные финансовые вложения (263,5 млрд руб.). Оставшаяся часть — долгосрочные финансовые вложения. При этом доля краткосрочных вложений увеличилась на 42,1%.
Среди краткосрочных вложений самыми популярными были банковские вклады и займы, предоставленные другим организациям (рост на 13,2 и 27,3%).
Среди долгосрочных вложений наибольшие суммы направлялись на предоставление займов (2,8%), в паи и акции (2,4%).
На конец марта этого года организациями накоплено финансовых вложений на сумму 837,1 млрд руб., что на 8% выше того же периода прошлого года.
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