Финансовые вложения организаций Прикамья достигли 278,1 млрд руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермьстат опубликовал данные по объёму финансовых вложений организаций Пермского края за первый квартал этого года.

В частности, общая сумма вложений организаций уменьшилась на 38,7% и достигла 278,1 млрд руб. Львиная доля вложений приходится на краткосрочные финансовые вложения (263,5 млрд руб.). Оставшаяся часть — долгосрочные финансовые вложения. При этом доля краткосрочных вложений увеличилась на 42,1%.

Среди краткосрочных вложений самыми популярными были банковские вклады и займы, предоставленные другим организациям (рост на 13,2 и 27,3%).

Среди долгосрочных вложений наибольшие суммы направлялись на предоставление займов (2,8%), в паи и акции (2,4%).

На конец марта этого года организациями накоплено финансовых вложений на сумму 837,1 млрд руб., что на 8% выше того же периода прошлого года.

«Новый компаньон»

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .