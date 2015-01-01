В УФАС поступили две жалобы на аукцион на аренду кинотеатра в Соликамске

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panoramio.com

По итогам аукциона на аренду муниципального кинотеатра «Русь» победителем признано ООО «Синема». Местные наблюдатели полагают, что это не окончательный результат. Так как два претендента на единственный кинотеатр в северном городе Прикамья попросту не были допущены к аукциону. Так, за бортом оказались местное ООО «Смак» и челябинская фирма «Сфера». Последняя организовала кинотеатр «Меридиан» в ДК Металлургов в соседних Березниках около десяти лет. По словам представителей компаний, их не допустили к борьбе по формальным причинам.

Управляющий директор березниковского кинотеатра Александр Жиляков, в частности, сообщил, что среди причин, повлиявших на отказ, стало и то, что документы были представлены в конверте, а не подшитыми. Хотя предварительно такого требования заявлено не было. О серьёзности намерений Жилякова и его коллег говорит и информация, предоставленная им.

В частности, «Сфера» провела предварительные переговоры с предыдущим арендатором — ООО «Русь», — об использовании кинооборудования для организации показа. Стоит заметить, эта техника использовалась в кинотеатре и раньше, при этом нареканий не вызывала. Представитель «Меридиана» также сообщил также, что для реализации соликамского проекта планировалось израсходовать около 10 млн руб. на переоснащение и обновление помещения.

Но, когда фирма получила отказ, руководитель пожаловался в Пермское УФАС на аукцион. По его словам, в ходе конкурса заказчиком было отдано предпочтение единственному участнику — ООО «Синема», которое де-юре было зарегистрировано 20 апреля 2017 года — то есть за десять дней до аукциона.

К антимонопольщикам и в прокуратуру по итогам аукциона пожаловалось и ООО «Смак».

Администрация Соликамска никак не комментирует итоги аукциона: почему отказав фирме, имеющей большой опыт кинопоказа, и другой, которая существует не один год, предпочтение в итоге было отдано организации, зарегистрированной не так давно.

Напомним, по условиям аукциона победитель будет платить ежемесячно около 75 тыс. руб. за аренду здания. Отдельной строкой в договоре выделены и коммунальные платежи. Отметим, что здание кинотеатра сегодня нуждается в ремонте. Тут протекает крыша и разрушается отмостка.

Также после заключения договора арендатор кинотеатра «Русь» обязан будет в течение полугода начать кинопоказ. Для этого новому арендатору придётся закупить необходимое оборудование.

По данным наших источников, ООО «Синема» победиило в конкурсе не случайно. Как выяснилось, ООО «Синема» является проектом депутата Соликамской городской думы, предпринимателя Олега Александрова. Так в учредителях этой компании значится его компаньон по ООО «Катюша» — Алексей Пищальников. Кроме того, «Синема» зарегистрирована по месту пребывания его фирмы — в Соликамске на ул. Карналлитовая, 70.

К слову, Олег Александров был одним из депутатов, который выступал против продления сроков аренды контракта с арендатором кинотеатра — ООО «Русь».

Отметим, руководство ООО «Русь» тогда поддерживал прежний и.о. главы администрации Соликамска Игорь Давлетшин. Но Олег Александров вместе с коллегами по местному парламенту считал, что заключенный договор с муниципалитетом городу не выгоден и впоследствии приведёт к переходу права собственности здания кинотеатра частнику.

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