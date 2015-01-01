В Пермском крае проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы Военный парад собрал более 20 тыс. пермяков

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Фото: Константин Долгановский

Празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в краевой столице традиционно стартовало на Октябрьской площади, где собрались более 20 тыс. пермяков.

С приветственным словом к ветеранам, труженикам тыла, солдатам и офицерам, жителям региона обратился глава Пермского края Максим Решетников:

«Спустя 72 года 9 Мая остаётся для нас особенным днём. Это день гордости за поколение героев и победителей той страшной войны. Это день всеобщего единения! Пермский край на фронте и в тылу встал на защиту своей Родины. Более полумиллиона наших земляков ушли на фронт. И каждый третий не вернулся. Спустя десятилетия, Пермский край и мы, его жители, продолжаем решать самые масштабные задачи, чтобы Россия оставалась сильным и независимым государством. Ради этого воевали наши отцы, деды и прадеды. Дорогие ветераны! Я рад возможности от себя и от всех земляков сказать вам бесконечное спасибо за мирное небо над головой».

В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие более полутора тысяч человек личного состава, порядка 20 единиц военной техники. Особенностью этого года стал визит делегации ветеранов блокадного Ленинграда, которые также приняли участие в пермском Параде Победы.

Отметим, Прикамье в годы Великой Отечественной войны было настоящим арсеналом для советской армии. Именно в нашем регионе было изготовлено почти 90% пороха, 33 миллиона зарядов для «Катюш», каждое четвёртое орудие Красной Армии было сделано на «Мотовилихинских заводах», из нытвенского биметалла были изготовлены все винтовочные патроны. Пермский край был одним из основных поставщиков авиадвигателей для истребителей и бомбардировщиков, каждая вторая солдатская каска была изготовлена в Прикамье.

Фото: Константин Долгановский

Отдельным событием стала многотысячная колонна «Бессмертного полка». В этом году в шествии приняли участие более сорока тысяч человек. Участники акции прошли по Октябрьской площади, вышли на улицу Ленина и направились к главной сцене у Театра-Театра. Жители региона пронесли фотографии своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны или не доживших до сегодняшнего дня. К шествию присоединился глава региона Максим Решетников. Он пронёс фотографии своего деда Решетникова Николая Ивановича, проработавшего в годы войны на заводе им. Свердлова, и брата деда Решетникова Ильи Ивановича, прошедшего всю войну.

«Вся акция пропитана чувством достоинства, чувством уважения к своим корням, к своим предкам, к своей стране», — отметил глава Пермского края.

«Люди ничего не жалели во время войны ради победы. Они отдали свои жизни. Мы должны их помнить пока мы живые. Вечная память погибшим», — прокомментировал шествие колонны «Бессмертного полка» ветеран Великой Отечественной войны Василий Астафьев.

Завершатся торжественные мероприятия в 23:00большим высотным 10-минутным фейерверком.

Источник — администрация губернатора Пермского края