Федеральный бюджет поможет Пермскому театру оперы и балета Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству

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Как сообщает официальный сайт Кремля, 4 мая президент Владимир Путин дал 16 поручений правительству по итогам IV медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», проведённого Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию». Одно из поручений – «Представить предложения по увеличению объёма бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на выплату грантов президента Российской Федерации в области культуры и искусства, в том числе с учётом включения в перечень получателей грантов Пермского государственного академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского».

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев должен отчитаться о выполнении поручения до 1 июня 2017 года. В поручении не говорится, связано ли увеличение грантовых ассигнований со строительством новой сцены театра, или речь идёт о финансировании творческих проектов.