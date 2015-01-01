В центре кадетского воспитания прошёл митинг-парад к годовщине Победы

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В пятницу, 5 мая, в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей г.Перми прошло торжественное построение воспитанников кадетского отделения, посвящённое 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Под марш Победы торжественным строем прошли 78 кадетов.

Ребят поприветствовал глава региона Максим Решетников:

«День Победы — наша общая история, общая боль и общая гордость за свою страну и соотечественников. За 10 лет кадетского движения здесь сформировались очень правильные традиции. И как бы не сложилась ваша судьба, на всю жизнь это — особая закалка характера, повышенная ответственность и чувство любви к родине, уважение к её истории».

Глава Пермского края вручил директору центра Елене Лебедевой сертификат на приобретение спортивного инвентаря.

Напомним, кадетское отделение открылось здесь в 2007 году. Сегодня в нём обучается 96 ребят в возрасте 7-18 лет. Выпускники этого отделения проходят службу в рядах вооружённых сил России, продолжают учёбу в военных училищах, поступают в кадетские корпуса.

Кадетское воспитание детей-сирот успешно используется только в Пермском крае. Это отделение — уникальное в масштабах всей страны. В рамках инновационной деятельности успешно функционирует система комплексного сопровождения кадетского образования, система поддержки и сопровождения талантливых детей, система помощи детям с трудностями в обучении.

Кадеты с интересом изучают военную историю, основы медицинских знаний, занимаются огневой и стрелковой подготовкой, совершенствуют физическую подготовку на занятиях в спортивных секциях.

Кадетское отделение центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Перми, имеет свои традиции. Так, например, ежегодно в октябре вновь поступившие на торжественном построении принимают клятву кадета. Ежегодно в учреждении проходит смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», митинг-парад к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Лучшие кадеты ежегодно удостаиваются права нести вахту Памяти на Посту №1 Перми у памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.

Источник — администрация губернатора Пермского края