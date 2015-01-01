KAMWA и Хохловка готовятся к посевной!

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Май — сердце года. В мае просыпается природа, прогревается земля и начинается посевная. По традиции в мае KAMWA засевает хлебное поле в музее «Хохловка», чтобы во время фестиваля гости и участники собрали свой первый сноп-именинник. Не зря организаторы считают посевную стартом фестиваля, ведь народный календарь с весны наполняет жизнь яркими праздниками. Впереди KAMWA и праздник НОВОГО ХЛЕБА!

11 мая на посевную в Хохловку приедут организаторы фестиваля KAMWA, студенты и преподаватели Агрономического факультета ПГСХА, активисты эко-движения и компания «Зелёный ветер». Как в старину, на поле выйдут только мужчины в льняных рубахах. Зазвучат народные песни и в землю упадут первые зёрна будущего урожая. В этом году в посевной участвует директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Под его чутким руководством будет засеяно ещё одно поле, которое музей отдаёт под опытные сорта зерновых культур. В конце обряда пекарня «Камских хлеб» угостит всех участников караваем и свежим ароматным хлебом.

Хохловка вздохнула после долгой уральской зимы и ждёт гостей!

Начало обряда в 11 часов.

Подробнее о фестивале: www.kamwa.ru, kamwa2017.ru,

facebook.com/KAMWAfestival, vk.com/kamwafestival, instagram.com/kamwafest

Контакты: тел/факс (342) 212 57 06, kamwaproject@gmail.com

Международный фестиваль KAMWA проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться