Александр Протасевич возвращается в Пермь Он вновь станет заместителем министра культуры

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По информации «Нового компаньона», 5 мая был подписан трудовой договор с Александром Протасевичем, бывшим заместителем министра культуры Пермского края и даже некоторое время — и.о. министра. Он вновь вернётся в министерство, причём в той же должности.

Александр Протасевич

Протасевич известен как один из креативных двигателей пермской «культурной революции», активный сторонник развития территорий и главный идеолог проекта «Пермский край — территория культуры». В должности заместителя министра он работал с Олегом Ощепковым, Борисом Мильграмом и Николаем Новичковым. После смены региональной управленческой команды Олега Чиркуова на команду Виктора Басаргина он трудоустроился в Москве, где работал в Комиссии по увековечению памяти жертв политических репрессий при администрации президента РФ.